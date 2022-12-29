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26 минут назад

Как Москву украсили к новому 2023 году

Газета.Ru

Фейерверков и больших уличных концертов в этом году в столице не будет — так решили москвичи, принимавшие участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Но город все-таки было решено празднично украсить.

1/29 Девушка фотографируется на фоне праздничных украшений ГУМ-Ярмарки на Красной площади
Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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2/29 ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
3/29 Девушка на Тверской площади в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
4/29 Новогодний поезд «Еж-3» на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
Фото: Агентство «Москва»
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5/29 Аниматор в костюме Снегурочки в Рыбном переулке в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
6/29 Люди на Красной площади в Москве
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
7/29 Люди и новогодние украшения на Манежной площади в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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8/29 Люди на Никольской улице в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
9/29 Посетители на предновогодней ГУМ-Ярмарке на Красной площади
Фото: Мария Девахина/РИА Новости
10/29 Вход в центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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11/29 Люди катаются на аттракционе на Красной площади в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
12/29 Девушка рассматривает новогодние украшения на Манежной площади в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
13/29 Праздничные новогодние украшения на Театральной площади в Москве
Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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14/29 Девушка у праздничной новогодней витрины магазина в центре Москвы
Фото: Мария Девахина/РИА Новости
15/29 Дети катаются на аттракционе на Красной площади в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
16/29 Девушка на Тверской площади в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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17/29 ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
18/29 Девушка в парке Зарядье в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
19/29 ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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20/29 Туристы в центре Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
21/29 Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
22/29 Посетители во время фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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23/29 Посетитель в ресторане на Большой Никитской улице
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
24/29 Новогодние инсталляции в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
25/29 Горожане во время прогулки на ВДНХ в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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26/29 Дед Мороз и снегурочка на выставке дизайнерских елей на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
27/29 Вход в центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького
Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press
28/29 Новогодние инсталляции в центре Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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29/29 Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, и Камергерском переулке появились световые арки. По Бульварному кольцу протянулись световые тоннели. На опорах освещения установили световые консоли. А на Поклонной горе теперь сияет самый большой светящийся шар в мире высотой 20 метров. Похожий поставили и в Парке Горького.

На Красной площади заработала ГУМ-Ярмарка, на прилавках здесь можно найти национальные сувениры, елочные шары, валенки, оренбургские платки и другие сувениры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от праздничных мероприятий направят на поддержку военнослужащих и их семей, а также на восстановление новых территорий.

Общество,Фото,Сергей Собянин,
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