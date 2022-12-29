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1 час назад

Роскачество обнаружило в мандаринах следы пестицидов

Никита Бородкин

Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах, которые продаются в российских торговых сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Роскачество обнаружило в мандаринах следы пестицидов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организация провела лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов — речь идет о марках «Клеменулес», приобретенных в сети Metro, «Перекресток» и «Ашан», «Семейная покупка» из «Ленты» и Global Village из сети «Пятерочка». Следовые количества химикатов были обнаружены в мякоти всех пяти цитрусовых.

Вместе с тем содержание нитратов в исследованных образцах не превышает предельно допустимой концентрации. Больше всего их оказалось в мандаринах Global Village, а меньше всего — в «Клеменулес».

В Роскачестве подчеркнули, что все исследованные фрукты безопасны, однако их следует тщательно мыть перед употреблением. Также стоит соблюдать осторожность при создании настоек на мандариновой кожуре или при добавлении цедры в чай, поскольку содержание пестицидов в ней выше.

Общество,Ашан,
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