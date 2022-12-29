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18 минут назад

В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при выборе фейерверков

Елена Прошина

Жителям России посоветовали приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и обращать пристальное внимание на наличие инструкций по применению и внешний вид товаров. Об этом рассказали в столичном главке МЧС РФ, передает РИА Новости.

В МЧС рассказали, на что следует обратить внимание при выборе фейерверков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации уточняется, что покупатель должен изучить внешний вид пиротехники: на упаковке не должно быть вмятин, дефектов, налета черного или серого цвета. Также к пиротехнике обязательно должна прилагаться подробная инструкция по применению на русском языке, в которой будут указаны адрес и название производителя, срок хранения, дата изготовления и правила пользования товаром.

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Собеседник издания уточнил, что все пиротехнические изделия условно делятся на две группы: специального и бытового назначения. Только профессиональные пиротехники могут приобрести специальные изделия. В свободной продаже для обычных граждан есть только фейерверки, использование которых не предполагает особых навыков и знаний.

Представитель МЧС РФ подчеркнул, что покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах, в противном случае покупателю могут продать брак, опасный для жизни и здоровья. Специализированные магазины продают исключительно сертифицированную продукцию.

Общество,Новый год 2023,МЧС России,
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