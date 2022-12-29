Россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за мошенников с Украины

Мошеннические кол-центры всё ещё работают на Украине против России, потери российских граждан составляют сотни миллионов рублей. Об этом сообщил участник хакерской группировки RaHDit.
Об этом хакер рассказал РИА Новости.
Он назвал подобные кол-центры организованными преступными группировками.
«За год более 750 млн рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, больше всего подобных организаций расположено в Днепропетровске.