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34 минуты назад

RaHDit: потери россиян из-за звонков мошенников с Украины составляют сотни миллионов

RT на русскомиещё 3

Мошеннические кол-центры всё ещё работают на Украине против России, потери российских граждан составляют сотни миллионов рублей. Об этом сообщил участник хакерской группировки RaHDit.

Россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за мошенников с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом хакер рассказал РИА Новости.

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Он назвал подобные кол-центры организованными преступными группировками.

«За год более 750 млн рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, больше всего подобных организаций расположено в Днепропетровске.

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