В Северной Осетии издали обновленную Красную книгу

Обновленная Красная книга издана в Северной Осетии. В нее включено 490 видов живых организмов, нуждающихся в защите, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова.
"Для работы над изданием по заказу Министерства природных ресурсов и экологии РСО-А университет привлек 35 исследователей и специалистов, которые занимались изучением редких и исчезающих растений и животных на территории Северной Осетии. Также в исследовании принимали участие специалисты из Северо-Осетинского государственного природного заповедника и Национального парка "Алания", - говорится в сообщении.
На основании данных, приведенных в Красной книге, проводится разработка научных и практических мер, направленных на охрану, воспроизводство и рациональное использование видов живых организмов.
Первая Красная книга республики неофициально была издана в 1981 году учеными университета Верой Корнаевой, Анатолием Будуном и другими после тщательного учета редких видов флоры и фауны на территории региона. Следующее и единственное официальное издание Красной книги республики вышло в 1999 году. С тех пор издание не обновлялось.