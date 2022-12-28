В Северной Осетии издали обновленную Красную книгу

"Для работы над изданием по заказу Министерства природных ресурсов и экологии РСО-А университет привлек 35 исследователей и специалистов, которые занимались изучением редких и исчезающих растений и животных на территории Северной Осетии. Также в исследовании принимали участие специалисты из Северо-Осетинского государственного природного заповедника и Национального парка "Алания", - говорится в сообщении.