В Петербурге признали памятником комплекс завода «Треугольник»

Комплекс завода «Треугольник» в Санкт-Петербурге станет памятником регионального значения.
Об этом сообщает kp.ru.
«Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц», — заявили в пресс-службе КГИОП.
Заводской квартал сохранил объёмо-пространственные характеристики рубежа XIX — XX веков.
Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.