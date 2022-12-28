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1 час назад

В Петербурге признали памятником комплекс завода «Треугольник»

RT на русском

Комплекс завода «Треугольник» в Санкт-Петербурге станет памятником регионального значения.

В Петербурге признали памятником комплекс завода «Треугольник»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц», — заявили в пресс-службе КГИОП.

Заводской квартал сохранил объёмо-пространственные характеристики рубежа XIX — XX веков.

Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.

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