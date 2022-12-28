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25 минут назад

Мурашко заявил о почти 1,8 млн заболевших гриппом за неделю в стране

ТК «Звезда»

Около 1,8 миллиона человек заразились гриппом на территории России за минувшую неделю. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

1,8 млн россиян заболели гриппом за неделю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о борьбе системы здравоохранения с волнами заболеваний.

По словам главы ведомства, справляться с ростом числа инфицированных позволяют меры, принятые в регионах, в которых был зарегистрирован высокий уровень заболеваемости.

«Это приостановка работы школ, раньше дети вышли на каникулы, и это позволило разорвать эти цепочки», - объяснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова оценила необходимость введения жестких мер для борьбы с гриппом и коронавирусной инфекцией.

Общество,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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