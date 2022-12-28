1,8 млн россиян заболели гриппом за неделю

«За неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о борьбе системы здравоохранения с волнами заболеваний.