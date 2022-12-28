Охранник рассказал о заставившей Ельцина плакать ситуации

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что его шефа заставил плакать произошедший в конце 1993 года инсульт. Об этой ситуации он вспомнил в ходе интервью с телеканалом RTVI (беседа опубликована на YouTube).

Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / Globallookpress.com Alexandr Yakovlev / Russian Look / Globallookpress.com

По словам экс-охранника, Ельцина тогда парализовало: он не чувствовал половину тела, его лицо было перекошено.

«Когда ночью врачи над ним колдовали, а я сидел рядом, у него слезы просто градом лились. Он чуть ли не взахлеб плакал из-за того, что с ним вот это случилось. Что это беда и что он теперь не сможет рулить страной», — заявил он.

Коржаков признался, что успокаивал Ельцина и убеждал его в том, что самое главное — «чтобы работала голова».

Личный врач президента Владлен Вторушин тогда экстренно собрал команду медиков, в том числе невролога из ЦКБ РАН Владимира Шмырева — стабилизировать состояние главы государства им удалось за одну ночь, лечение заняло около месяца.

В том же интервью Коржаков рассказал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски целую бутылку коньяка. При этом иногда Ельцин выпивал с соратниками, и объем спиртного за день мог достигать трех литров на человека.