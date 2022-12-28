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56 минут назад

Умер экс-гендиректор Центра Хруничева Нестеров

Елена Прошина

На 74-м году жизни скончался бывший гендиректор Центра имени Михаила Хруничева Владимир Нестеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Умер бывший гендиректор Центра Хруничева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что Нестеров вел проект создания ракеты-носителя «Ангара» и после того, как оставил свой пост в центре.

Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62

На должность гендиректора его назначил в 2005 году президент РФ Владимир Путин. Он занимал данный пост девять лет и покинул в 2014 году. Тогда же были завершены работы и совершен успешный запуск ракеты-носителя «Ангара». В октябре 2022 года «Ангара-1.1» стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Также за свою жизнь Несторов занимался разработкой таких ракет и космических систем, как «Энергия-Буран», «Байконур», «Зенит», «Буран», Союз-2», «Протон-М», «Наземный старт» и другими.

Общество,Владимир Нестеров,Владимир Путин,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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