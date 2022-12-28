Умер бывший гендиректор Центра Хруничева

На 74-м году жизни скончался бывший гендиректор Центра имени Михаила Хруничева Владимир Нестеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там отметили, что Нестеров вел проект создания ракеты-носителя «Ангара» и после того, как оставил свой пост в центре.

На должность гендиректора его назначил в 2005 году президент РФ Владимир Путин. Он занимал данный пост девять лет и покинул в 2014 году. Тогда же были завершены работы и совершен успешный запуск ракеты-носителя «Ангара». В октябре 2022 года «Ангара-1.1» стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.