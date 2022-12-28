Игрушки "Хагги Вагги" снимают с продажи в России

"Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов", - сообщили в организации.

По данным Роскачества, интернет-магазины "Азбука детства" и "Элмерс мама" вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже. Магазин "Элмерс мама" также рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции. Интернет-магазин "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством после проведения исправления нарушений производителем. Без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться, отметили в организации.

"Ранее мониторинг рынка показал, что в условиях высокого спроса и ажиотажа вокруг игрушек "Хагги Вагги" российский рынок наводнили обезличенные товары китайского производства самого разного качества стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за единицу товара", - отмечается в сообщении.

По данным Роскачества, 89% "Хагги Вагги" из исследованных имели превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение более чем в четыре раза обнаружено у одной из игрушек, купленной на маркетплейсе. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, возможны головные боли, головокружения. Более того, абсолютное большинство игрушек, как оказалось, реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия, добавили в организации.