Умер бывший гендиректор Центра Хруничева

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

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«Подтверждаем информацию», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Причина смерти не уточняется.

Владимир Нестеров занимал пост главы Центра имени Хруничева с 2005 по 2012 годы. После отставки с поста гендиректора он перешел на должность первого заместителя, который курировал производство ракеты-носителя «Ангара». Нестеров уволился из Центра после завершения работы над ракетой в 2014 году.