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1 час назад

Умер бывший гендиректор Центра Хруничева

Lenta.ruиещё 3

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

Умер бывший гендиректор Центра Хруничева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждаем информацию», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Причина смерти не уточняется.

Владимир Нестеров занимал пост главы Центра имени Хруничева с 2005 по 2012 годы. После отставки с поста гендиректора он перешел на должность первого заместителя, который курировал производство ракеты-носителя «Ангара». Нестеров уволился из Центра после завершения работы над ракетой в 2014 году.

Также Владимир Нестеров принимал участие в создании космических комплексов «Зенит», «Буран», «Союз-2», «Наземный старт» и «Протон-М». Он был награжден орденом «Красной звезды», орденом Почета и орденом «За заслуги перед отечеством» 4-й степени.

Общество,Владимир Нестеров,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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