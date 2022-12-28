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24 минуты назад

Названа цена самой дорогой проданной в России шубы

Лера Букина

Изделие из меха канадской рыси названо наиболее дорогой шубой, которую продали на территории РФ в 2022 году. Изделие обошлось примерно в 18 млн рублей, заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает агентство «Прайм».

Названа цена самой дорогой проданной в России шубы
Фото: ТАССТАСС

Шубу изготовили в России. В прошлом году шуба из меха рыси также возглавила рейтинг самых дорогих проданных меховых изделий в стране. Однако она была импортной. Цена товара составляла 24,9 млн рублей. Куплен он был в январе текущего года.

Показатели этого года на известных маркетплейсах в три раза превысили значения прошлого года по продажам шуб из натурального и искусственного меха.

В частности, на Ozon, россияне чаще всего делают выбор в пользу длинных женских шуб свободного кроя из мутона, шуб разной длины из искусственного меха кролика, который имеет схожие тактильные свойства и внешний вид с натуральным мехом.

В Wildberries в период с 1 по 26 декабря 2022 года продажи шуб в натуральном выражении возросли на 92% год к прошлому году. Среди наиболее популярных изделий там - шубы-чебурашки.

Ранее РБК ранее сообщал, что в связи с ограничениями и массовым истреблением норок в ЕС производители шуб в России столкнулись с дефицитом меха.

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