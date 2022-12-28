Цыганова пожертвовала часть денег с продажи дома на помощь участникам СВО

Певица Вика Цыганова пожертвовала участникам спецоперации часть вырученных средств от продажи дома. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» она рассказала, что закупила для бойцов бронежилеты, машины и автобусы 6 млн рублей .
Как отметила Цыганова, проданный дом ранее использовался в гуманитарных целях. В течение двух лет там проживали 12 человек, которые уехали в Россию из Одессы.
Напомним, что певица активно поддерживает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины — вместе с мужем Владимиром Цыгановым они регулярно оказывают помощь бойцам.
Звезда шансона также записывает песни в поддержку солдат, а в октябре из-за клипа на композицию «Вагнер» YouTube заблокировал ее аккаунт на видеохостинге.