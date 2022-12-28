Описано влияние новогодних выходных на вспышку гриппа

«Этот период праздников для нас удачен, потому что во время праздников приостанавливается офисная работа, посещение школ и детских садов, что самое важное в распространении этого вируса. Контакты прекращаются, люди разъезжаются по своим дачам, выходят на улицы и начинают проводить больше времени на природе. Это лучше, чем работать: почти за десять дней происходит прерывание [цепочек заражения], и распространение вируса приостанавливается», — рассказала Ярцева.