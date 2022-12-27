Ленинградский зоопарк подготовил новогоднюю программу

В Ленинградском зоопарке рассказали о праздничной программе, мероприятия которой доступны с 2 по 8 января.
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
«Дело в том, что 7 января — день рождения всемирно известного натуралиста, писателя, основателя Фонда охраны дикой природы Джеральда Даррелла. Именно ему мы решили посвятить нашу праздничную программу», — заявили в пресс-службе.
В частности, запланированы мультимедийная викторина «Загадки натуралиста», творческие мастер-классы, лекции, экскурсии.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Московский зоопарк начинает сбор нереализованных ёлок.