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53 минуты назад

Ленинградский зоопарк подготовил новогоднюю программу

RT на русском

В Ленинградском зоопарке рассказали о праздничной программе, мероприятия которой доступны с 2 по 8 января.

Ленинградский зоопарк подготовил новогоднюю программу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Дело в том, что 7 января — день рождения всемирно известного натуралиста, писателя, основателя Фонда охраны дикой природы Джеральда Даррелла. Именно ему мы решили посвятить нашу праздничную программу», — заявили в пресс-службе.

В частности, запланированы мультимедийная викторина «Загадки натуралиста», творческие мастер-классы, лекции, экскурсии.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Московский зоопарк начинает сбор нереализованных ёлок.

Общество,Джеральд Даррелл,
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