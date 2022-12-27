Сделать до Нового года: Мясников назвал четыре задачи на декабрь

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал задачи, которые необходимо выполнить перед Новым годом. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он призвал провести ревизию лекарств и домашних консервов.

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Мясников подчеркнул, что препараты с истекшим сроком годности становятся не вредными, а «бесполезными» — их эффективность снижается.

«Я бы советовал то, что мы давно держим в аптечке от простуды, поноса, аллергии — выкинуть», — порекомендовал специалист.

Мясников также отметил, что перед Новым годом стоит избавиться от вещей, которые давно не используются, а также от посуды для индукционных плит, на которой есть сколы.