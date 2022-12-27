Получившая в подарок от Путина поездку к Деду Морозу девочка рассказала о путешествии

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что восьмилетняя Александра Титаренко из Запорожской области, чью открытку на "Елке желаний" выбрал президент Российской Федерации Владимир Путин, рассказала, что побывала в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге под Вологдой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кувшинников подчеркнул, что по поручению Путина помог осуществить желание девочки.

"Первым рейсом в обновленный аэропорт Великого Устюга на самолете "Сухой Суперджет – 100" российской сборки Саша вместе с семьей отправилась в гости к зимнему волшебнику", — написал губернатор.

В опубликованном видеоролике девочка рассказала, что ей понравились все комнаты Деда Мороза, а также чаепитие.