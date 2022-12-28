В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

В АТОР подвели туристические итоги 2022 года

Газета.Ruиещё 2

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме на пресс-брифинге в НСН. Она отметила, что внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка. Лидеры по числу отдыхающих: Дагестан, Москва, Крым и Петербург. Кроме того, популярными направлениями стали Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Карелия, Урал, Сибирь, Калининградская область, Крым. Главными трендами уходящего года эксперты назвали небольшую глубину бронирования, рост спроса на люксовые номера в гостиницах и отдых в "домашнем" или соседнем регионе.

В АТОР подвели туристические итоги 2022 года
Фото: DepositphotosDepositphotos

Также чаще стали ездить россияне и за рубеж: поездок почти на четверть больше, чем год назад. В топ-направлений вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. Что касается въездного туризма, по итогам трех кварталов он сократился на 99,5%: зафиксировано всего 147 тыс. прибытий иностранных путешественников. В основном это были граждане ФРГ, Турции и Ирана. В конце ноября сообщалось, что Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20%.

Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители