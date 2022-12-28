В АТОР подвели туристические итоги 2022 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала об итогах 2022 года в туризме на пресс-брифинге в НСН. Она отметила, что внутренний организованный туризм в России вырос выше рынка. Лидеры по числу отдыхающих: Дагестан , Москва , Крым и Петербург . Кроме того, популярными направлениями стали Краснодарский край , Кавминводы, Подмосковье , Карелия, Урал, Сибирь, Калининградская область, Крым. Главными трендами уходящего года эксперты назвали небольшую глубину бронирования, рост спроса на люксовые номера в гостиницах и отдых в "домашнем" или соседнем регионе.

Также чаще стали ездить россияне и за рубеж: поездок почти на четверть больше, чем год назад. В топ-направлений вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. Что касается въездного туризма, по итогам трех кварталов он сократился на 99,5%: зафиксировано всего 147 тыс. прибытий иностранных путешественников. В основном это были граждане ФРГ, Турции и Ирана. В конце ноября сообщалось, что Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20%.