Глава Минстроя принял участие в акции "Елка желаний"

"Владислав Бочаров, город Москва, 17 лет. Мечтает о встрече с профессиональным гонщиком. Будем готовиться к этой встрече, Владислав. <…> Хочу снять еще одно желание. Донецкая народная республика, мальчик Елисей мечтает о кимоно. Мы тоже все это организуем", - прочитал Файзуллин открытки с детскими желаниями.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.