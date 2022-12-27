Лисовец поддержал идею ввести дресс-код для журналистов в Кремле

«Вспоминая интерьеры Кремля, саму атмосферу, я считаю, что введение дресс-кода — правильно и логично. Благодаря соответствующему внешнему виду мероприятие сразу приобретает некую торжественность. Если журналист талантливый, а ещё при этом хорошо причёсан, в пиджаке или женщина в платье, то человек по-другому общается, по-другому даёт интервью. Я, например, не могу прийти на телевидение в толстовке, хоть это и модно, потому что моё мнение не будет восприниматься серьёзно. Пиджак, рубашка, брюки психологически действуют на человека. Журналисты, когда опрятно одеты, у них больше шансов получить здравое, серьёзное интервью и не получить легкомысленный ответ на вопросы».