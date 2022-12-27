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14 минут назад

Влад Лисовец поддержал идею ввести дресс-код для журналистов в Кремле

Говорит Москва

Сотрудники СМИ, посещающие правительственные мероприятия в опрятном виде, воспринимаются серьёзнее. У них больше шансов выстроить конструктивную беседу и не получить «легкомысленные» ответы на вопросы.

Лисовец поддержал идею ввести дресс-код для журналистов в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил телеведущий и стилист Влад Лисовец.

«Вспоминая интерьеры Кремля, саму атмосферу, я считаю, что введение дресс-кода — правильно и логично. Благодаря соответствующему внешнему виду мероприятие сразу приобретает некую торжественность. Если журналист талантливый, а ещё при этом хорошо причёсан, в пиджаке или женщина в платье, то человек по-другому общается, по-другому даёт интервью. Я, например, не могу прийти на телевидение в толстовке, хоть это и модно, потому что моё мнение не будет восприниматься серьёзно. Пиджак, рубашка, брюки психологически действуют на человека. Журналисты, когда опрятно одеты, у них больше шансов получить здравое, серьёзное интервью и не получить легкомысленный ответ на вопросы».

Ранее пресс-служба Кремля рекомендовала журналистам придерживаться делового стиля в одежде. Отмечалось, что мужчинам нужно выбирать костюмы с рубашкой и пиджаком (галстук при этом не обязателен, но желателен). Кроме того, их попросили избегать спортивной обуви и отдавать предпочтение классическим ботинкам. Для женщин рекомендовано выбирать строгие костюмы и платья длиной не выше колен, классическую обувь без открытых мысков и массивных платформ. Также среди пожеланий — избегать глубоких вырезов и ярких цветов.

Речь о введении строгого дресс-кода для представителей СМИ в Кремле не идёт, но «нужно чуть-чуть навести порядок», пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество,Влад Лисовец,Дмитрий Песков,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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