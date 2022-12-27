Шойгу открыл в Москве памятник Зиничеву

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС", - сказано в сообщении.