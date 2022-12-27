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5 минут назад

Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Зиничеву

ТАССиещё 1

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День спасателя возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС в Москве и принял участие в церемонии открытия памятника Герою России Евгению Зиничеву, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

Шойгу открыл в Москве памятник Зиничеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС", - сказано в сообщении.

"Также Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку", - информирует ведомство.

Скульптура работы Михаила Баскакова установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России. Памятник представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции.

"Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить "некабинетный" стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы", - говорится в пресс-релизе.

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