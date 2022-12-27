Работающим на каникулах россиянам дали совет

Психологи, опрошенные РИА Новости, посоветовали работающим в новогодние каникулы людям хвалить себя и поощрять подарками. Также эксперты призвали россиян не перерабатывать и не относиться к работе в праздники как к катастрофе.

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Кандидат наук, врач-психотерапевт Диана Генварская подчеркивает, что подработка на каникулах может перерасти в неспособность переключаться между отдыхом и работой.

«Это вредно для психики, когда все остальные отдыхают, а ты работаешь, потому что ты по-настоящему потом не можешь отдыхать. Не каждый человек имеет навык переключения от отдыха к работе, а это два противоположных состояния», - подчеркнула психотерапевт.

Психолог-консультант Илья Шабшин посоветовал работающим на каникулах россиянам технику декатастрофизации, которая учит, как воспринимать происходящее спокойно, объективно и рационально.

«Необходимо отнестись к тому, что в новогодние праздники придется работать, не как к трагедии», - подчеркнул он.

Шабшин порекомендовал составить список катастроф, на фоне которых работа на каникулах перестанет казаться чем-то болезненным.

Психолог Ольга Батуева отметила, что за работу на каникулах себя стоит вознаградить - к примеру, посетить SPA-салон или отправиться по магазинам.

«За то, что человек работает в выходной день, он получает деньги в двойном размере, потом он с удовольствием на эти деньги может отдохнуть, купить себе что-нибудь», - подчеркнула психолог.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся девять дней - с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно. Результаты опроса Superjob ранее показали, что каждый шестой россиянин мечтает о более длинных новогодних каникулах.