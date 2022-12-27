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Лавров: США угрожают президенту России физическим устранением

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Заявления «неназванных официальных лиц» в Вашингтоне о возможном нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», - пояснил Лавров, призвав «очень хорошо подумать» о последствиях подобных шагов.

Названа причина объявления в розыск автора идей по развитию России

Признанный иностранным агентом Дмитрий Давыдов, известный как автор проекта «20 идей по развитию России», объявлен в розыск по просьбе Казахстана. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, МВД России не имеет претензий к предпринимателю, а в родном Казахстане его обвиняют в организации преступной группы, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов. В связи с тем, что российского гражданства у Давыдова нет, в случае задержания на территории России, вероятнее всего, он тут же будет выдан Казахстану, добавил источник газеты.

В России могут ввести потолок цен на сахар

Министерство хозяйства России предупредило производителей сахара о возможном заключении нового соглашения о фиксированных ценах на него, если в начале следующего года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг, пишут «Ведомости».

Предупреждение прозвучало на совещании с участием замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. Поводом для встречи стал рост оптовых цен на сахар с 19 по 25 декабря на 10–15%.

Берлускони увидел надежду на переговоры о мире на Украине

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что шансы на возобновление мирного диалога между Россией и Украиной есть и необходимо приложить к этому усилия. Его слова приводит газета «Известия».

«Защита интересов Украины не противоречит усилиям по установлению мира, к тому же каждый здравомыслящий человек должен это понимать. Я уверен, это понимают в администрации США. Может быть, есть хотя бы небольшая надежда [на переговоры]. Давайте приложим к этому усилия», - заявил он.

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают «Тюркский автопром»

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан создают новый автомобильный альянс, получивший название «Тюркский автопром». В Казахстане и Азербайджане планируется начать выпуск узбекских моделей автомобилей, в том числе и сборку Chevrolet Onix. Об этом сообщают «Известия».

«Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 млн человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан», — говорится в публикации UzAuto Motors.