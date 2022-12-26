Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Энгельсе

Власти Энгельса Саратовской области объяснили объявление воздушной тревоги необходимостью повышения боевой готовности.
Об этом сообщает агентство «Регион 64».
«Сирена включалась в целях повышения боевой готовности», — сказал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юнин.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО сбили на подлёте к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотник.
В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих погибли.