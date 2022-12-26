Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Энгельсе

Об этом сообщает агентство «Регион 64».

«Сирена включалась в целях повышения боевой готовности», — сказал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юнин.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО сбили на подлёте к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотник.