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1 час назад

Названы самые частые новогодние травмы

Мослентаиещё 3

Самые частые новогодние травмы назвал «Мосленте» заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов.

Названы самые частые новогодние травмы
Фото: Jonathan Borba / UnsplashJonathan Borba / Unsplash

«Самые частые травмы в этот период — переломы костей предплечья, голеностопа, связанные с катаниями на горках и катках, случайными падениями и неблагоприятными погодными условиями», — сказал врач.

Также, по словам Данилова, в сам Новый год бывают травмы, случившиеся из-за пресловутых пробок от шампанского. Повреждения могут быть следствием неправильного обращения с фейерверками, петардами и бенгальскими огнями.

Ранее жителей России предупредили об опасности популярных новогодних украшений. Если гирлянда имеет резкий неприятный запах, она может быть опасна для здоровья.

Общество,Евгений Данилов,
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