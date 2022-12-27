Названы самые частые новогодние травмы

«Самые частые травмы в этот период — переломы костей предплечья, голеностопа, связанные с катаниями на горках и катках, случайными падениями и неблагоприятными погодными условиями», — сказал врач.

Также, по словам Данилова, в сам Новый год бывают травмы, случившиеся из-за пресловутых пробок от шампанского. Повреждения могут быть следствием неправильного обращения с фейерверками, петардами и бенгальскими огнями.