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32 минуты назад

Актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске

ТАСС

Церемония прощания с юмористом Александром Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко прошла в Георгиевском храме Новочеркасска Ростовской области, на родине артиста. Похоронили актера на новом кладбище города, где покоится его отец, передает корреспондент ТАСС.

Александра Пономаренко похоронили на кладбище в Новочеркасске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проститься с Пономаренко в Георгиевский храм Новочеркасска Ростовской области пришли около 50 человек, в том числе на церемонии прощания присутствовал глава города Юрий Лысенко.

"[Провожаем] в последний путь одного из самых выдающихся сынов нашего города Александра Сергеевича Пономаренко. Мы его запомним веселым, жизнерадостным, добрым человеком, одним из лучших юмористов нашей страны, знакомого всем по передачам "Аншлаг", "Кривое зеркало", - сказал Лысенко.

Он добавил, что Пономаренко был замечательным артистом, профессиональным музыкантом, "и много сделал для того, чтобы наш город был прославлен на всю страну". "Жители города гордились и будут гордиться Александром. От имени администрации города я хотел бы выразить самое глубокое соболезнование маме Александра, брату, близким. Вечная память и слава, царствие небесное", - добавил Лысенко.

Похоронили Пономаренко на новом кладбище города, где также покоится его отец. С актером простились его мать, жена и родной брат Валерий Пономаренко.

Пономаренко скончался 24 декабря на 56-м году жизни от онкологического заболевания. Последнее время он боролся с раком желудка.

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