Мария Ревякина покинула пост директора Театра Наций, ее сменит заместитель Наталья Мазур, пишет MK.ru.
Ревякина много лет занимала должность руководителя Театра Наций, а также возглавляла новосибирский театр «Глобус» и была директором МХТ при Олеге Табакове. По данным СМИ, именно она в свое время помогла худруку Театра Наций Евгению Миронову наладить работу культурного учреждения.
Как сообщает издание, на прошлой неделе актерам и сотрудникам театра сказали, что Ревякина временно уходит в отпуск. Однако, по данным источника, артисты поняли, что директор покинет свой пост.