Мария Ревякина покинула пост директора Театра Наций

Ревякина много лет занимала должность руководителя Театра Наций, а также возглавляла новосибирский театр «Глобус» и была директором МХТ при Олеге Табакове. По данным СМИ, именно она в свое время помогла худруку Театра Наций Евгению Миронову наладить работу культурного учреждения.