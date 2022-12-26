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48 минут назад

Мария Ревякина покинула пост директора Театра Наций

Газета.Ru

Мария Ревякина покинула пост директора Театра Наций, ее сменит заместитель Наталья Мазур, пишет MK.ru.

Мария Ревякина покинула пост директора Театра Наций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ревякина много лет занимала должность руководителя Театра Наций, а также возглавляла новосибирский театр «Глобус» и была директором МХТ при Олеге Табакове. По данным СМИ, именно она в свое время помогла худруку Театра Наций Евгению Миронову наладить работу культурного учреждения.

Как сообщает издание, на прошлой неделе актерам и сотрудникам театра сказали, что Ревякина временно уходит в отпуск. Однако, по данным источника, артисты поняли, что директор покинет свой пост.

Общество,Мария Ревякина,Евгений Миронов,Олег Табаков,
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