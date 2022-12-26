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22 минуты назад

Умер автор песен Алсу и Татьяны Овсиенко

Мослента

В возрасте 61 года умер музыкант Александр Шевченко. Он был автором популярных песен певиц Алсу и Татьяны Овсиенко, сообщает «Российская газета».

Умер автор песен Алсу и Татьяны Овсиенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По предварительной информации, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб», — говорится в сообщении. О месте и дате похорон информация появится позже.

В 70-хх годах Шевченко работал в составе группы «Фаэтон», затем участвовал в проекте «Фризби», был солистом рок-группы «Зодчие» в конце 80-х — начале 90-х.

Умер юморист Александр Пономаренко

Известно также, что он был продюсером артистки Алены Свиридовой и автором песен исполнительниц Алсу («Зимний сон», «Глаза в глаза»), Татьяны Овсиенко («Две ночи и два дня»), Жасмин («Прыгала через огонь», «Ты далеко»), Ирины Аллегровой («Без вины виновата я»).

Ранее стало известно о смерти юмориста телепередачи «Кривое зеркало» Александра Пономаренко.

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