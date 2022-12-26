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12 минут назад

В Афганистане три НПО прекратили деятельность из-за запрета на работу женщинам

ТАСС

Три иностранные неправительственные организации (НПО) приостановили свою деятельность в Афганистане из-за запрета временного правительства на работу женского персонала. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune.

В Афганистане три НПО прекратили деятельность из-за запрета на работу женщинам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, международная организация Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев и организация CARE International заявили, что приостанавливают свои программы в ожидании объяснений от временного правительства, сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы не можем эффективно помогать детям, женщинам и мужчинам в Афганистане, которые срочно нуждаются в нашей помощи, без участия нашего женского персонала", - цитирует издание заявление организаций.

Иностранные НПО подчеркнули, что без участия женщин они не смогли бы оказать помощь с августа 2021 года миллионам нуждающихся в ней жителям Афганистана.

В субботу администрация талибов приказала всем афганским и иностранным НПО прекратить работу женского персонала до дальнейшего уведомления. Такое распоряжение объясняется тем, что некоторые женщины не соблюдали введенный властями исламский дресс-код.

Представитель администрации талибов Забихулла Муджахид в связи с этим заявил, что все учреждения в Афганистане обязаны соблюдать правила страны.

Общество,Забихулла Муджахид,Талибан,
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