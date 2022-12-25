В России предложили увеличить ряд стипендий

Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить ряд стипендий до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов с 1 сентября 2023 года. Соответствующие проекты постановлений представлены на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Ранее размер стипендий имени Лихачева и имени Собчака составлял 5 тыс. руб. в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына - 1,5 тыс. руб. в месяц, стипендии имени Туманова - 2 тыс. руб. в месяц для студентов и 10 тыс. руб. в месяц для аспирантов.