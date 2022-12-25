В России предложили увеличить ряд стипендий

Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить ряд стипендий до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов с 1 сентября 2023 года. Соответствующие проекты постановлений представлены на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно опубликованным документам, предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачева, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского до 15 тыс. руб., стипендию имени Владимира Туманова до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов.
Ранее размер стипендий имени Лихачева и имени Собчака составлял 5 тыс. руб. в месяц, стипендий имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына - 1,5 тыс. руб. в месяц, стипендии имени Туманова - 2 тыс. руб. в месяц для студентов и 10 тыс. руб. в месяц для аспирантов.
В сентябре на официальном интернет-портале правовой информации Минобрнауки был опубликован приказ, согласно которому студенты вузов в России будут получать повышенную стипендию за патриотическую деятельность. Как следует из документа, повышенную стипендию можно будет получить за систематическое участие в проведении общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального и межконфессионального общения.