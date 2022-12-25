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49 минут назад

Соседка Горбачева выставила на продажу отправленное ему Барбарой Буш письмо за 500 тыс. рублей

Илья Родин

В Москве бывшая соседка видного общественного деятеля Михаила Горбачева продает за 500 тыс. рублей открытку, которую ему отправила Барбара Буш в 2003 году. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Соседка Горбачева решила продать отправленное ему Барбарой Буш письмо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что многие послания, направленные политику из-за границы, нередко доставлялись его соседям. Так, в 2003 году отправленная Барбарой Буш открытка была доставлена на адрес его соседей.

Они решили оставить письмо себе. Хранили его много лет. После смерти как адресата, так и отправителя соседи все же выставили послание на продажу за 500 тыс. рублей с торгом.

За эту сумму покупатель получит открытку с фотографиями семьи Буш и автографом бывшей первой леди США.

Общество,Барбара Буш,Михаил Горбачев,
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