Главу общества охотников заподозрили в незаконном убийстве лосей

В Ярославской области против председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Об этом в воскресенье, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

73-летнего фигуранта поместили под домашний арест на 30 суток. По данным правоохранителей, бригада охотников убила 20 лосей в то время, как разрешение получила только на 12. Организатором охоты стал глава Тутаевского районного общества охотников и рыболовов.

Туши животных были обнаружены неподалеку от места незаконного отстрела. Ущерб составил 640 тысяч рублей.