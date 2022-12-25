патриарх Кирилл поздравил Папу Римского с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», - сказано в поздравлении.
Патриарх также поздравил глав инославных Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.
Сегодня христиане начали отмечать Рождество — рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Этот праздник является государственным во многих странах мира. Рождество 25 декабря отмечают католики, некоторые православные, лютеране и другие протестантские конфессии.