патриарх Кирилл поздравил Папу Римского с Рождеством

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», - сказано в поздравлении.