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19 минут назад

патриарх Кирилл поздравил Папу Римского с Рождеством

Майк Габриелян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

патриарх Кирилл поздравил Папу Римского с Рождеством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия», - сказано в поздравлении.

Патриарх также поздравил глав инославных Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.

Сегодня христиане начали отмечать Рождество — рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Этот праздник является государственным во многих странах мира. Рождество 25 декабря отмечают католики, некоторые православные, лютеране и другие протестантские конфессии.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,
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