Президент России Владимир Путин заявил, что «не особенно осуждает» уехавших из страны после начала СВО. Об этом глава государства сказал в интервью программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия-1».

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Путин отметил, что в любом обществе есть люди, которые в первую очередь думают о своих личных интересах и личных планах.

«Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», - сказал Путин.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что кто-то вел себя не как истинный патриот. При этом президент уверен, что 99,9% наших граждан готовы все положить в интересах Родины, и здесь нет ничего необычного.

«Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – сказал президент.