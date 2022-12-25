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12 минут назад

Путин озвучил свое отношение к уехавшим из страны гражданам

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин заявил, что «не особенно осуждает» уехавших из страны после начала СВО. Об этом глава государства сказал в интервью программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин заявил, что "не особенно осуждает" уехавших из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин отметил, что в любом обществе есть люди, которые в первую очередь думают о своих личных интересах и личных планах.

«Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», - сказал Путин.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что кто-то вел себя не как истинный патриот. При этом президент уверен, что 99,9% наших граждан готовы все положить в интересах Родины, и здесь нет ничего необычного.

Володин предложил новые меры против уехавших из России граждан

«Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – сказал президент.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обложить повышенным налогом граждан, уехавших из России, но продолжающих удаленно работать в российских компаниях.

Общество,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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