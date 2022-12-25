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33 минуты назад

В России выявили 6595 новых заболевших COVID-19

Lenta.ru

За минувшие сутки в России выявили еще 6595 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 764 292. Новые данные передает в воскресенье, 25 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России выявили 6595 новых заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 декабря в стране зафиксировали 6986 зараженных. 23 декабря количество инфицированных составило 7409, 22 декабря — 7451.

Ранее российский терапевт Елена Черненко назвала отличия свиного гриппа от COVID-19. Медик объяснила, что течение и тяжесть COVID-19 и нынешнего агрессивного гриппа должно быть схожим, однако они все же имеют явные различия. По ее словам, при свином гриппе заболевший обычно страдает сильной головной болью и рвотой.

Общество,Елена Черненко,
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