Раскрыты отличия верующих людей в России и во всем мире

«Россия — действительно очень светская страна. Наследие 70 лет государственного атеизма даром не проходит. Несомненно, у нас произошло религиозное возрождение, но религия так и не стала определяющей для мировоззрения многих людей. И среди нас много как неверующих, так и верующих, но не церковных. К тому же, если люди называют себя верующими, иногда не совсем понятно, во что именно они верят», — рассказал священнослужитель.