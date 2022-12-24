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30 минут назад

Генконсул: всех остававшихся в Хургаде россиян отправили на родину

RT на русскомиещё 2

Все россияне, которые были вынуждены задержаться в египетском городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, отправлены на родину альтернативными авиарейсами.

Генконсул: всех остававшихся в Хургаде россиян отправили на родину
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил ТАСС генконсул в Хургаде Виктор Воропаев.

«Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — сказал он.

Мероприятия по отправке россиян, «не по своей воле задержавшихся в Хургаде», завершены, добавил дипломат.

Общество,Виктор Воропаев,Red Wings,
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