Дубовицкая отреагировала на смерть юмориста Пономаренко

Телеведущая Регина Дубовицкая была потрясена известием о смерти российского юмориста Александра Пономаренко. Об этом сообщает телеканал «360».

Телеведущая заявила, что болезнь и смерть Пономаренко вызвали у нее шок, и она не в состоянии комментировать трагическое событие.

«Извините, не могу даже говорить», - сказала Дубовицкая.

По ее словам, долгое лечение, к сожалению, не дало результатов.

В субботу скончался 55-летний юморист Александр Пономаренко. Он выступал дуэтом с родным братом Валерием. Часто братья появлялись в передаче Дубовицкой.