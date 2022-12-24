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31 минуту назад

Дубовицкая отреагировала на смерть юмориста Пономаренко

Елена Прошина

Телеведущая Регина Дубовицкая была потрясена известием о смерти российского юмориста Александра Пономаренко. Об этом сообщает телеканал «360».

Дубовицкая отреагировала на смерть юмориста Пономаренко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущая заявила, что болезнь и смерть Пономаренко вызвали у нее шок, и она не в состоянии комментировать трагическое событие.

«Извините, не могу даже говорить», - сказала Дубовицкая.

По ее словам, долгое лечение, к сожалению, не дало результатов.

Артиста Александра Пономаренко похоронят в Новочеркасске

В субботу скончался 55-летний юморист Александр Пономаренко. Он выступал дуэтом с родным братом Валерием. Часто братья появлялись в передаче Дубовицкой.

Александр прошел 10 курсов химиотерапии, похудел на 20 килограммов, но до последнего мужественно боролся с раком желудка.

Общество,Александр Пономаренко,Регина Дубовицкая,
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