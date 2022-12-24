Богомолов высмеял Пересильд в своем спектакле

Режиссер Константин Богомолов пошутил над актрисой Юлией Пересильд в своей постановке «Гамлет in Moscow». Об этом пишет портал Stebel.
Артистка исполнила роль в грядущем фильме «Вызов» Клима Шипенко, для которого отправилась на МКС. В спектакле Богомолова в Театре на Бронной есть фрагмент, в котором персонаж Лаэрт отправляется на МКС доставить космонавтам пиццу.
«Как Пересильд, только еще бессмысленнее», — говорится в постановке.
Сама Пересильд пока не отреагировала на шутку Богомолова. Лаэрт, который является таджиком в спектакле режиссера, погибает после «миссии» по доставке пиццы.