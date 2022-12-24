Богомолов высмеял Пересильд в своем спектакле

Режиссер Константин Богомолов пошутил над актрисой Юлией Пересильд в своей постановке «Гамлет in Moscow». Об этом пишет портал Stebel.

Фото: «Роскосмос» «Роскосмос»

Артистка исполнила роль в грядущем фильме «Вызов» Клима Шипенко, для которого отправилась на МКС. В спектакле Богомолова в Театре на Бронной есть фрагмент, в котором персонаж Лаэрт отправляется на МКС доставить космонавтам пиццу.

«Как Пересильд, только еще бессмысленнее», — говорится в постановке.