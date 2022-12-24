11 пробных ЕГЭ написали столичные школьники с начала учебного года

Пробные экзамены помогают выпускникам проверить свои знания по предмету, а также познакомиться с особенностями государственной итоговой аттестации в 2023 году.

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Более 22 тысяч московских одиннадцатиклассников написали последний в этом году пробный единый государственный экзамен (ЕГЭ) — общегородскую контрольную работу по математике базового уровня. До этого будущие выпускники сдали уже 10 пробных экзаменов: по русскому языку, профильной математике, биологии, истории, литературе, химии, обществознанию, физике, географии и письменной части английского языка.

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В начале февраля школьников ждут последние экзамены — по устной части английского языка и информатике и ИКТ. Пробные ЕГЭ впервые проводятся по всем предметам в рамках нового столичного формата подготовки к итоговому экзамену и поступлению в вуз.

«Контрольные работы в формате ЕГЭ помогают выпускникам проверить свои знания по предмету, а также познакомиться с особенностями государственной итоговой аттестации в 2023 году. Свои результаты по последнему из сданных в этом календарном году предметов — базовой математике — участники смогут узнать в личном кабинете на портале mos.ru», — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Департамента образования и науки Москвы Андрей Постульгин.

ЕГЭ по математике — один из двух обязательных экзаменов, который сдают все выпускники. Его успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Школьники вправе выбрать базовый или профильный уровень. Экзаменационная работа по базовой математике представляет собой 21 задание: восемь практико-ориентированных задач, пять заданий по геометрии и восемь заданий по алгебре и началам математического анализа базового уровня сложности.

Контрольные измерительные материалы, по которым участники писали пробные экзамены, взяты из открытого банка заданий, разработанного Федеральным институтом педагогических измерений, и идентичны тем, которые будут на реальном ЕГЭ.

В этом учебном году подобные пробные экзамены впервые проходят по всем предметам школьной программы в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных организаций. На основе итогов этих работ, а также результатов независимой диагностики, успеваемости и желаемых результатов школы смогут рекомендовать выпускникам основную или продвинутую группу для подготовки к экзаменам на школьных практикумах. С помощью этих рекомендаций одиннадцатиклассники выберут свою группу, где будут готовиться к экзаменам вместе с ребятами со схожим уровнем знаний. Практикумы по предметам, экзамены по которым будут сдавать выпускники, начнутся во втором учебном полугодии.

В рамках нового формата подготовки пробные экзамены впервые проходят заранее, чтобы у ребят было достаточно времени проанализировать результаты и подтянуть знания по темам, которые вызывают затруднения. Подробнее о новом формате подготовки к ЕГЭ можно узнать на сайте «Школа. Москва».