Определена главная ошибка в борьбе с шумными соседями

Главную ошибку в борьбе с шумными соседями определили в Роскачестве. В пресс-релизе организации напомнили, что в Москве запрещено шуметь с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости

«Главное — не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно. Например, угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей (дверь, коврик, замочную скважину). В этом случае уже вы сами можете оказаться в роли нарушителя, если соседи заявят на вас в полицию или обратятся в суд», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что, когда соседи нарушают порядок, следует обратиться в полицию. Если не позвонили сразу, можно написать заявление участковому, он среагирует позже и проведет беседу.

Кроме того, можно обратиться в ТСЖ или ЖЭК. Их представители должны провести разъяснительную беседу, но без выписки штрафов. Крайний вариант — подать на нарушителей тишины в суд. Однако для этого потребуется предоставить доказательства, например, видеозапись со звуком или данные прибора, определяющего уровень шума.

Роскачестве напомнило, что в ночное время — с 23:00 до 7:00 — уровень шума должен варьироваться в пределах 30–45 децибел, что свойственно тихому разговору, шуму работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машин. В остальное время звук может достигать 40–55 децибел. В организации уточнили, что 40 децибел сравнимо с обычной речью, а 55 — с громкостью рабочего двигателя автомобиля.