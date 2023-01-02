Тест: Угадайте российский фильм по кадру

Российский кинематограф принято сравнивать с Голливудом и далеко не всегда в пользу отечественных режиссеров и актеров. Однако зрители любят и ценят такие культовые фильмы как «Брат» и «Брат-2», цикл забавных новогодних комедий «Елки» или красивые экранизации классических произведений Федора Достоевского и Михаила Булгакова .

Не раз и не два российский кинематограф доказывал, что способен создавать фильмы, не уступающие самым дорогим зарубежным блокбастерам. Перед вами тест, который поможет понять, как хорошо вы знаете российское кино, а может и подвигнет открыть для себя что-то новое. Как много фильмов вы сможете угадать по одному кадру? Сейчас проверим!