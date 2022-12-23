В Историческом музее открылась выставка о "культурном коде" России

Тридцать молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров представили свое видение "культурного кода" России на выставке "Россия. Горизонты" в Государственном историческом музее (ГИМ). Посетить экспозицию можно с 23 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, сообщают организаторы в пятницу.

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Выставка стала итогом всероссийского конкурса для молодых деятелей искусства.

"Государственный исторический музей совместно с проектом "Россия. Горизонты" предоставил молодым художникам возможность выставить работы, посвященные российскому культурному коду. <…> Представленные живописные, дизайнерские и мультимедийные произведения - это высказывания авторов об узнаваемых образах русского изобразительного искусства, традициях и понимании красоты в нашей стране", - говорится в сообщении.

На выставке представлены работы тридцати победителей конкурса, которые выбраны более чем из 1 тыс. заявок из 50 регионов страны. Участие в выборе работ принимали руководитель проектов "Рустрендс" и "Россия. Горизонты" Юлия Музыка, дизайнеры Артем Кривда, Игорь Чапурин, художник Андрей Бартенев. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.