В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
52 минуты назад

В Историческом музее открылась выставка молодых художников о "культурном коде" России

ТАСС

Тридцать молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров представили свое видение "культурного кода" России на выставке "Россия. Горизонты" в Государственном историческом музее (ГИМ). Посетить экспозицию можно с 23 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, сообщают организаторы в пятницу.

В Историческом музее открылась выставка о "культурном коде" России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выставка стала итогом всероссийского конкурса для молодых деятелей искусства.

"Государственный исторический музей совместно с проектом "Россия. Горизонты" предоставил молодым художникам возможность выставить работы, посвященные российскому культурному коду. <…> Представленные живописные, дизайнерские и мультимедийные произведения - это высказывания авторов об узнаваемых образах русского изобразительного искусства, традициях и понимании красоты в нашей стране", - говорится в сообщении.

На выставке представлены работы тридцати победителей конкурса, которые выбраны более чем из 1 тыс. заявок из 50 регионов страны. Участие в выборе работ принимали руководитель проектов "Рустрендс" и "Россия. Горизонты" Юлия Музыка, дизайнеры Артем Кривда, Игорь Чапурин, художник Андрей Бартенев. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Фонд "Рустрендс" занимается сохранением русских традиций, народных художественных промыслов и представлением их в современном формате. "Россия. Горизонты" - проект, объединяющий моду, культуру и народные промыслы. Он направлен на популяризацию культурного наследия России.

Общество,Новости Москвы,Артем Кривда,Андрей Бартенев,Игорь Чапурин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители