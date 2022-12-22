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27 минут назад

В новую школьную программу войдут НВП и блок об СВО

Илья Родин

Минпросвещения в четверг, 22 декабря, утвердило новую программу школьного образования. В нее вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на уроках истории, пишет РИА «Новости».

В новую школьную программу войдут НВП и блок об СВО
Фото: Официальный портал администрации Липецкой областиОфициальный портал администрации Липецкой области

Отмечается, что в 2022 году ведомство приняло федеральные основные общеобразовательные программы по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии.

Планируется, что школы должны будут перейти на реализацию новых программ до 1 сентября 2023 года.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство актуализирует карты в школьных учебниках по географии с учетом четырех вошедших в РФ регионов после введения новых программ обучения, сообщает ТАСС.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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