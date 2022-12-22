Владимиру Путину передали личное письмо от девушки из Донбасса

«Я больше не хочу хоронить друзей один за другим, ушедших так рано. Я больше не хочу бояться выходить на улицу. Я больше не хочу ждать «свой» снаряд. И как все десятки, сотни тысяч жителей, оставшихся здесь, я верю, Владимир Владимирович, в нашу победу. Эта вера, поверьте, словно маленький огонек внутри заставляет каждый новый день держаться и продолжать делать свое дело. Ведь это наша земля, хоть мы и на передовой», – написала Мирошкина.