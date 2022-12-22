Владимиру Путину передали личное письмо от девушки из Донбасса

В преддверии заседания Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики президент России Владимир Путин посетил стенд платформы «Россия – страна возможностей» в Манеже. Там координатор специальных проектов президентской платформы в ДНР Никита Киосев вручил Путину письмо от 23-летней победительницы проекта «Пишем будущее» в номинации «Герои нашего времени» Анастасии Мирошкиной.
Когда начались военные действия в Донбассе, Мирошкиной было 15 лет. В письме она описала свои воспоминания 2014 года и о том, как ее отец пошел служить в ополчение, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мирошкина также описала последние недели военных действий в Донецке, добавив, что они даются особенно тяжело. Но именно вера в победу дает надежду всем жителям изо дня в день. После участия в конкурсе девушка прошла обучение в программе «Мастерская новых медиа» Мастерской управления «Сенеж» и получила предложение работать в президентской платформе в качестве медиаменджера.
«Я больше не хочу хоронить друзей один за другим, ушедших так рано. Я больше не хочу бояться выходить на улицу. Я больше не хочу ждать «свой» снаряд. И как все десятки, сотни тысяч жителей, оставшихся здесь, я верю, Владимир Владимирович, в нашу победу. Эта вера, поверьте, словно маленький огонек внутри заставляет каждый новый день держаться и продолжать делать свое дело. Ведь это наша земля, хоть мы и на передовой», – написала Мирошкина.
В конце обращения к Настя пригласила Путина в Донбасс после Победы, отметив, что «донецкие розы пахнут невероятно».