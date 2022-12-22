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19 минут назад

Путин пообещал исполнить мечту ребенка из Запорожской области о поездке в Крым

Москва24иещё 7

Владимир Путин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту восьмилетнего мальчика из Запорожской области о поездке в Крым и посещения дома Деда Мороза.

Путин пообещал исполнить мечту ребенка из Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где проходит флагманская акция. В этом году на елке были открытки трех цветов: синие были от детей военнослужащих, зеленые – от проживающих в новых регионах РФ несовершеннолетних, а красные – от детей с особенностями развития.

Путин снял три открытки, одна из которых принадлежала мальчику из Запорожской области. Вторая открытка принадлежала девочке из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Третий мальчик хотел побывать в военной академии Вооруженных сил.

"Я думаю, что все мы сделаем. Причем постараемся сделать быстро", – сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что верит в Деда Мороза. Об этом он рассказал в разговоре с маленькой девочкой. Путин выразил мнение, что в это должны верить все нормальные, приличные люди.

Общество,Владимир Путин,
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