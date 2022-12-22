В Wildberries прокомментировали визит силовиков

На складе Wildberries в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе маркетплейса отметили, что компания оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.

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Как ранее сообщал Telegram-канал Shot, на склад приехали сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Центра противодействия экстремизму. Силовики якобы проводят проверку работников из стран СНГ и Украины на предмет их нахождения в розыске и причастность к экстремизму.

В Wildberries подчеркнули, что процедура миграционного учета проходит в стандартном режиме. 99% сотрудников имеют гражданство РФ. Остальные работники прибыли в Россию из других стран ЕАЭС и имеют официальное разрешение на работу.