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19 минут назад

Охлобыстин заявил, что артисты обязаны разделять со своим народом все тяготы, а не бежать

RT на русском

Российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин в интервью военкору RT Александру Пискунову заявил, что люди искусства в числе первых обязаны разделять со своим народом все тяготы, а не бежать.

«Думаю, что с течением времени они [те, кто уехал] осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять», — сказал Охлобыстин.

Также он заявил, что при любых обстоятельствах будет на стороне своей страны.

В июле сообщалось, что группа «Земляне» пожертвовала гонорар за юбилейный концерт на лечение раненных в ДНР.

Общество,Видео,Александр Пискунов,Иван Охлобыстин,
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