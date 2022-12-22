Российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин в интервью военкору RT Александру Пискунову заявил, что люди искусства в числе первых обязаны разделять со своим народом все тяготы, а не бежать.
«Думаю, что с течением времени они [те, кто уехал] осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять», — сказал Охлобыстин.
Также он заявил, что при любых обстоятельствах будет на стороне своей страны.
В июле сообщалось, что группа «Земляне» пожертвовала гонорар за юбилейный концерт на лечение раненных в ДНР.