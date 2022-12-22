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21 минуту назад

Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

Lenta.ruиещё 2

Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. Так инициативу обосновал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.

Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — заявил он.

Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме «с чувством максимальной срочности».

Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на ЗАЭС.

Общество,Рафаэль Гросси,Алексей Лихачев,МАГАТЭ,Росатом,
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