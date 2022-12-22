Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

«Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — заявил он.

Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме «с чувством максимальной срочности».

Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на ЗАЭС.