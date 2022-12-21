Около 4 тыс. российских туристов возвратили из Египта

Около 4 тыс. российских туристов к настоящему моменту возвращены из Египта . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Tez Tour.

15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. Росавиация рекомендовала авиакомпании пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. При этом сама iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией. В настоящее время iFly продолжает согласование необходимых документов с Росавиацией для осуществления полетов в Египет и планирует начать рейсы с 22 декабря.