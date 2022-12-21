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54 минуты назад

Около 4 тыс. российских туристов возвратили из Египта

ТАССиещё 1

Около 4 тыс. российских туристов к настоящему моменту возвращены из Египта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Около 4 тыс. российских туристов возвратили из Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодня в Россию вернулось около 4 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Туроператор планирует до конца текущей недели вывезти из Египта большую часть находящихся там российских туристов, добавили в компании.

15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. Росавиация рекомендовала авиакомпании пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. При этом сама iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией. В настоящее время iFly продолжает согласование необходимых документов с Росавиацией для осуществления полетов в Египет и планирует начать рейсы с 22 декабря.

Как сообщали ранее в Tez Tour, для возвращения всех путешественников потребуется организация более 15 рейсов. Клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на лайнерах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.

Общество,EgyptAir,Red Wings,Росавиация,
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